CELLAMARE - Una terribile tragedia ha sconvolto ieri sera il comune di Cellamare, dove una ragazzina di soli 13 anni ha perso la vita in uno schianto stradale. La giovane era a bordo dell'auto insieme alla madre quando si è verificato l'incidente mortale sulla strada per Noicattaro.Secondo una prima ricostruzione, la madre avrebbe perso il controllo del veicolo in seguito al sorpasso di un altro veicolo, finendo fuori strada e schiantandosi contro un muretto a secco. Purtroppo, la ragazzina non indossava la cintura di sicurezza ed è stata sbalzata fuori dall'auto nell'impatto.I tentativi di soccorso sono stati inutili, e la giovane è deceduta nell'incidente. La madre è stata trasportata in stato di shock all'ospedale Mater Dei per ricevere le cure necessarie.La notizia ha colpito profondamente la comunità di Cellamare, e il sindaco Gianluca Vurchio ha espresso il cordoglio dell'intera città per la perdita della giovane vita. Con parole toccanti, il sindaco ha espresso il suo dolore e quello dell'intera comunità per la tragica perdita. La ragazzina è stata descritta come una "piccola anima di Dio", e il sindaco ha augurato che gli angeli la accolgano in paradiso.Sul posto dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cellamare, gli agenti della polizia metropolitana di Bari e i carabinieri per i necessari rilievi e accertamenti sulla dinamica dell'incidente. La comunità si stringe al dolore dei genitori, parenti e amici della giovane vittima, lasciando un segno indelebile di lutto e tristezza per la perdita di una vita così giovane e piena di speranze.