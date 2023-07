BARI - Centinaia di passeggeri hanno vissuto un pomeriggio da incubo ieri, giovedì 27 luglio, quando il volo Bari-Olbia V71608 della compagnia aerea Volotea ha subito un ritardo di oltre tre ore all'atterraggio. Il disservizio ha causato notevoli disagi ai passeggeri, costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Bari, mentre il volo in partenza alle 14:45 è atterrato solamente alle 19:21 a destinazione.I problemi di ritardo sembrano essere riconducibili a problematiche della compagnia aerea, secondo quanto sostiene ItaliaRimborso, che offre assistenza gratuita ai passeggeri per ottenere una compensazione pecuniaria. Grazie al Regolamento Comunitario 261/2004, i passeggeri possono richiedere un indennizzo fino a 250 euro per il disservizio subito.La situazione ha causato non pochi disagi a coloro che avevano programmato di raggiungere la città sarda, ma la possibilità di ottenere una compensazione economica potrebbe aiutare a lenire in parte le difficoltà incontrate a causa del ritardo del volo. L'assistenza offerta da ItaliaRimborso permette ai passeggeri di verificare se ci siano gli estremi per l'applicazione del regolamento e ottenere il dovuto rimborso per il disagio subito durante il viaggio.