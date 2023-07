L'uomo è sceso dal suo veicolo, ma ha dimenticato di mettere il freno a mano ed è stato schiacciato tra i due camion. Nonostante i tentativi del personale medico del 118, non è stato possibile salvarlo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri e il personale dello Spesal.

MINERVINO DI LECCE - A Minervino di Lecce si è consumata una tragedia questa mattina in via Kennedy, dove un operaio è morto a causa di un incidente sul lavoro. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 52enne di Cutrofiano si trovava a bordo di un camion in attesa di scaricare bitume per i lavori di rifacimento del manto stradale. Di fronte a lui c'era un altro camion della stessa ditta.