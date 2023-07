MAGLIE - Un'ennesima tragedia stradale ha colpito la Puglia, questa volta nel pomeriggio a Maglie, lungo la strada provinciale per Collepasso. Nello scontro frontale tra una Fiat Idea e una Volkswagen Polo, ha perso la vita il 53enne Franco Pellegrino, residente a Ruffano.L'incidente ha avuto conseguenze gravi anche per l'occupante dell'altra auto coinvolta, una ragazza, che è rimasta ferita e immediatamente trasportata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per ricevere le cure necessarie.Il drammatico incidente ha richiesto l'intervento tempestivo delle squadre di emergenza, tra cui il personale del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno provveduto a liberare le vittime dalle auto coinvolte e a garantire la sicurezza della zona.Questo tragico episodio si aggiunge ad una serie di incidenti stradali che hanno colpito la regione, mettendo in luce l'importanza di una guida responsabile e del rispetto delle norme del codice della strada. Le autorità continueranno ad indagare per accertare le cause del sinistro e fornire risposte alle famiglie coinvolte in questa dolorosa tragedia.