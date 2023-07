TRANI - Un'altra tragica morte sul luogo di lavoro ha colpito la città di Trani, dove un operaio di 53 anni, originario di Bitonto ma residente a Palo del Colle, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre era impegnato in un'attività su una impalcatura in via Fiume.Arcangelo Sifo, questo il nome della vittima, stava svolgendo le sue mansioni quando improvvisamente si è accasciato sul ponteggio. I suoi colleghi operai hanno allertato tempestivamente il personale del 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.Gli operatori del 118 giunti sul posto hanno cercato di prestare immediato soccorso all'uomo, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In seguito all'incidente, sul luogo dell'evento sono intervenuti anche i funzionari dello Spesal della Asl Bat per eseguire gli accertamenti di routine.La notizia della morte di Arcangelo Sifo ha gettato nello sconforto i suoi familiari, i colleghi e l'intera comunità locale. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per accertare le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità riguardo alla sicurezza sul posto di lavoro.Il drammatico episodio sottolinea ancora una volta l'importanza di porre la massima attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Incidenti come questo devono essere oggetto di una profonda riflessione sulle misure di prevenzione e sulla necessità di adottare protocolli di sicurezza rigorosi per proteggere la vita e l'incolumità di tutti coloro che operano in ambienti lavorativi a rischio.La perdita di un lavoratore è sempre un lutto per la sua famiglia, i colleghi e la società nel suo complesso. È fondamentale fare tutto il possibile per evitare che tragedie simili si ripetano e garantire che ogni ambiente lavorativo sia adeguatamente attrezzato e sicuro per tutti coloro che vi operano. Solo attraverso un impegno costante nella prevenzione e nella sicurezza sul lavoro si potrà sperare di evitare ulteriori lutti e dolori in futuro.