Dopo la tragedia avvenuta ieri a Canosa, in cui hanno perso la vita i due giovanissimi Antonio Lovino e Domenico Di Nunno, le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono in corso. La scatola nera di uno dei due mezzi coinvolti nell'incidente è stata sequestrata per effettuare gli opportuni accertamenti.Il dispositivo elettronico sarà al centro delle analisi per comprendere nel dettaglio quanto accaduto durante lo scontro tra la moto su cui viaggiavano i due giovani e il furgone Iveco guidato da un uomo di 44 anni di Barletta.I corpi delle due vittime sono stati trasportati all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove saranno a disposizione dell'autorità giudiziaria per procedere con le indagini e per eventuali esami post-mortem.Le autorità stanno lavorando per fare chiarezza sulla tragedia e per determinare eventuali responsabilità nel terribile incidente. Il riscontro delle analisi sulla scatola nera del mezzo potrà fornire elementi importanti per la ricostruzione degli avvenimenti e per cercare di dare risposte alle famiglie coinvolte in questa dolorosa vicenda.