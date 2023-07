TRANI - Miguel Angel Zotto sarà a Trani domani, mercoledì 12 luglio alle ore 21 in piazza Duomo con l’intenso Il Tango, lo struggente spettacolo in cui Zotto danzerà con la compagna di vita Daiana Guspero, tra i più importanti e stimati ballerini al mondo. Lo spettacolo sarà una bellissima anteprima dell’International Trani Tango (13-16 luglio) giunto alla decima edizione. Con la loro straordinaria bravura, Zotto e Guspero daranno vita ad esibizioni che trasferiscono il fascino dell’alchimia tra i due artisti, travolgente anche agli occhi dei non appassionati della danza argentina.I due danzeranno sulle note della Sonder Orchestra, acclamata orchestra argentina che accompagnerà anche altre tre coppie di ballerini internazionali che si alterneranno sul palco con i maestri. Complice il fascino unico della scenografia naturale della cattedrale di Trani affacciata sul mare, Zotto e Guspero evocheranno ricordi ed emozioni ai piedi del simbolo più famoso della città, emblematica per due leggende del tango dei nostri tempi.È la magia di Trani infatti a legare il celebre ballerino al leggendario Astor Piazzolla a strettissimo filo, grazie alla direzione artistica del Festival del tango (arrivato quest’anno alla decima edizione) affidata al maestro Zotto ormai da diverso tempo. Piazzolla, genio del bandoneón che ha rivoluzionato lo stile di un genere musicale ormai consolidato in Sud America, considerato il padre del tango moderno, ritrova le sue radici proprio nella città di Trani, da qui i nonni di Astor lasciarono la Puglia per cercare fortuna altrove.La rivoluzione attuata dal grande musicista verrà omaggiata durante Il Tango dal maestro Miguel Angel Zotto che si esibirà anche sulle inconfondibili note di alcuni grandi successi del compositore argentino. La storia di Piazzolla e di Zotto si è incrociata più volte, il tanguero ha spesso raccontato di aver incontrato personalmente il maestro durante una cena parigina a casa di un amico comune dopo uno spettacolo, che ha potuto ricevere una sincera benedizione dall’artista, rivelatosi profetico nel prevedere una luminosa carriera nello scenario del tango moderno.Il legame con Trani si stringerà dunque ad un mese dall’inizio della decima edizione dell’International Trani Tango che quest’anno si svolgerà dal 13 al 16 luglio. Il Tango inizierà alle ore 21 in piazza Duomo, a Trani. La vendita dei ticket è attiva su ciao tickets (https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/il-tango-trani).