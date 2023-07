Ceglie Messapica, martedì 18 luglio presentazione del libro 'Cattivi. Lady M.' di Gianrico Carofiglio per la rassegna 'Per gusto e per diletto'



Quarto appuntamento a Ceglie Messapica della rassegna "Per gusto e per diletto": martedì 18 luglio, alle ore 19:00, nel Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono" (Museo MAAC) in via Enrico De Nicola n°1 con Francesco Carofiglio, scrittore, architetto, illustratore e regista, intervistato dalla prof.ssa Maria Carla Maggiore.





Nel 2005 Carofiglio ha pubblicato il suo primo romanzo, With or without you (Rizzoli), seguito da numerosi altri, tra i quali, L’estate del cane nero (Marsilio, 2008), con il fratello Gianrico La casa nel bosco (Rizzoli, 2014) e la graphic novel Cacciatori nelle tenebre (Einaudi, 2022), e ancora per Piemme L’estate dell’incanto (2019), Le nostre vite (2021) e la raccolta dal titolo Poesie del tempo stretto (2020). Nel 2018 ha esordito nella letteratura per ragazzi con Jonas e il Mondo Nero, seguito da Jonas e il Predatore degli Incubi (2019) per il Battello a Vapore.

Per la rassegna presenterà "Cattivi. Lady M." (Feltrinelli, 2023), il secondo capitolo di una serie dalle atmosfere dark, un libro in cui viene narrato l’eterno confronto tra il bene e il male.

I vampiri sono tornati, o forse non sono mai andati via. È trascorso un anno da quando lo psichiatra e indagatore degli incubi Leonardo Byron Palamides inseguiva Mister Hyde nei bassifondi di una misteriosa Londra vittoriana. Una sera riceve nel suo studio la visita di un uomo che gli dichiara di avere una strana passione per gli insetti: ha bisogno di essere aiutato perché la sua fissazione demoniaca è quella di volerli possedere, mangiandoli. Palamides rimane particolarmente turbato da questa dichiarazione, ma decide di accettare la sua richiesta di aiuto. Nel frattempo, durante una serata a teatro, assiste alla rappresentazione della regina sanguinaria Lady Macbeth, interpretata dall’attrice di talento Mina Brooks. Leonardo rimane molto affascinato dalla donna e decide di mettersi sulle sue tracce. La ricerca lo porta però a scoprire una raccapricciante verità: è arrivato in città un nuovo vampiro il cui spirito demoniaco si sta risvegliando. Palamides dovrà affrontare una nuova sfida, ancora più spaventosa perché questa volta dovrà fare i conti con Dracula in persona.