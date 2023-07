BRINDISI - Tre titoli italiani tra i quali uno professionistico, due medaglie d’argento e piazzamenti nelle finali e semifinali per altre tre allievi. Le atlete della ASD Studio Dance Brindisi della Maestra Laura Zicola hanno brillato al 78° Campionato Italiano ANMB tenutosi a Roma presso il Rome Marriot Park Hotel lo scorso 9 luglio ottenendo grandissimi risultati frutto di un lavoro intenso e duraturo che ha premiato la costanza e la dedizione messe nella appena trascorsa stagione sportiva. - Tre titoli italiani tra i quali uno professionistico, due medaglie d’argento e piazzamenti nelle finali e semifinali per altre tre allievi. Le atlete della ASD Studio Dance Brindisi della Maestra Laura Zicola hanno brillato al 78° Campionato Italiano ANMB tenutosi a Roma presso il Rome Marriot Park Hotel lo scorso 9 luglio ottenendo grandissimi risultati frutto di un lavoro intenso e duraturo che ha premiato la costanza e la dedizione messe nella appena trascorsa stagione sportiva.





Le brindisine hanno superato gara dopo gara tutta la fase della competizione nazionale fino ad aggiudicarsi i piazzamenti da podio. Nella sezione Danze Caraibiche titolo italiano per Rebecca Pupino e Melissa Pignatelli. Risultato sfiorato da Beatrice Coluccello e Morena Cannone entrambe vicecampionesse italiane. Da registrare il buon risultato di Tiziana Schirone semifinalista in questo ambito.

Ottimi piazzamento anche nella sezione Latinoamericano con Rebecca Pupino e Melissa Pignatelli che hanno raggiunto la finale e per Tiziana Schirone arrivata in semifinale.

Titolo di Campionessa Italiana anche per la Maestra Laura Zicola che ha gareggiato tra i professionisti raggiungendo il gradino più alto del podio.

Davvero un grande risultato per la società sportiva brindisina affiliata all’ASCR "Uniti per lo Sport" del presidente Carmine Iaia. Nel corso di una competizione che vede centinaia di atleti provenienti da ogni parte d’Italia i piazzamenti della ASD Studio Dance Brindisi dimostrano come, la perseveranza ed il lavoro compiuto dalle realtà sportive brindisine possano raggiungere risultati di altissimo livello.

"Una grande soddisfazione!!! – commenta la maestra Laura Zicola al termine della competizione nazionale - Dopo un anno così intenso caratterizzato da tanto duro lavoro, questa è la gratificazione più grande per una maestra. Sono fiera dei progressi fatti da tutti i miei allievi e delle performance eseguite. Ogni giorno nella nostra sede di Via Palmiro Togliatti, puntiamo a dare il massimo affinché tutti i nostri allievi possano raggiungere gli obiettivi prefissati. È dal 2018 che la nostra scuola è occupa il podio del Campionato Italiano ed è su questa continuità di risultati che puntiamo per il futuro, affinchè non cambi nulla ma, anzi, che aumentino le affermazioni".