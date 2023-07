LECCE - Un uomo di circa trent'anni, che conviveva con la sua fidanzata, ha abusato della sua cognata di soli 14 anni per diversi anni fino al 2022. La giovane ha finalmente deciso di rivelare tutto alla madre. Questi fatti si sono verificati in un paese del Salento e ora l'uomo è coinvolto in un'indagine e rischia di essere processato, con l'udienza preliminare fissata per il prossimo 5 ottobre.

Inizialmente, la ragazza di 14 anni aveva tollerato gli abusi, illudendosi di poter vivere una storia d'amore con un uomo più grande, nonostante fosse il fidanzato di sua sorella. Tuttavia, gli abusi sono poi diventati insopportabili. L'uomo la controllava in modo ossessivo, andandola a prendere a scuola e costringendola a non indossare abiti scollati o corti e a non avere contatti con altri ragazzi. La giovane ha finalmente trovato il coraggio di dirlo alla madre, che viveva nella stessa casa dell'uomo.

Dopo che la situazione è venuta a galla, la figlia maggiore ha lasciato l'uomo, ma poi è tornata sui suoi passi e si è trasferita con lui in un'altra casa.