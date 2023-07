La famiglia Sarcina ha messo a disposizione presso il locale un tavolo per quattro persone donando la pizza a chi non può permetterselo: "Una gioia a chi ha bisogno – dice Leo - dalle ore 19 alle 21 offriamo pizze gratis per famiglie che non possono comprarle. Senza problemi ci possono contattare e prenotare il tavolo solidale, soltanto una raccomandazione ai ricchi di astenersi".





La generosità di persone come Leo ed il suo Staff in questo periodo difficile commuove tutti e rende felici i cuori e i palati dei più bisognosi, quelli che hanno perso il lavoro, forse qualche suo vecchio cliente. Iniziative come questa possono fare la differenza nella lotta allo spreco (molte pizze infatti resterebbero invendute a causa della crisi) e alle povertà locali. "Si tratta di un esperimento- continua Leo - di mensa sociale che mira a non mortificare la dignità di chi suo malgrado si trova in difficoltà".

Una serata in pizzeria, anche per chi si trova in difficoltà finanziarie. E’ il gesto generoso di Leo Sarcina, il pizzaiolo casalino dal cuore grande che, qualche giorno fa, ha annunciato sui social di voler pensare alle famiglie bisognose puntando sul sociale, un suo vecchio pallino di altruismo. La lodevole iniziativa, che si concretizzerà dal martedì al venerdì, per tutto l’anno, è stata promossa dalla Pizzeria La Dolce Vita, condivisa dalla propria famiglia e di tutto lo staff.