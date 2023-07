In vista delle prossime elezioni presidenziali americane, l'ex presidente Usa Barack Obama è sceso in campo a sostegno di Biden, allo scopo di rilanciare la figura del suo ex vice presidente. L'ormai 80enne presidente, Joe Biden, ha creato molto scetticismo quando ha annunciato la propria candidatura, sia tra gli americani che tra gli stessi democratici per la sua età e per le continue gaffe.