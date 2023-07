MONOPOLI - Il 22enne di Monopoli Nicola Zupo è il ragazzo morto in seguito all’incidente stradale avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi sulla Sp114 tra Conversano e Monopoli. Ferito gravemente un 60enne, trasportato all’ospedale San Giacomo di Monopoli dove è ricoverato per una frattura a una gamba.E' ancora tutta da chiarire la dinamica dell’impatto tra l’utilitaria guidata dalla vittima e il Suv a bordo del quale c’era il 60enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Al via le indagini dei carabinieri.