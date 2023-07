SAMMICHELE DI BARI - La Puglia ha la sua prima prefinalista nazionale di Miss Italia 2023. Sabato 1 luglio in piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari, cittadina recentemente inserita nella prestigiosa rete dei "Borghi più belli d'Italia", che già a febbraio aveva ospitato Miss Italia 2022 Lavinia Abate nel suo carnevale storico, si è tenuta la prima finale regionale del concorso di bellezza d'eccellenza del nostro Paese, organizzato dalla Carmen Martorana Eventi esclusivista per Puglia e Basilicata.Vanessa Di Lernia, giovane mamma di 22 anni di Barletta, cassiera e responsabile dei dipendenti in una attività di ristorazione, si è aggiudicata la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Puglia 2023, premiata dal sindaco di Sammichele di Bari Lorenzo Netti, che ha fortemente voluto l'evento nel suo paese, e dalla presidente di giuria Mariangela Stufano, Miss Italia Puglia 2000.Con lei, a valutare le 18 miss in gara: Enzo Angelini, fotografo di moda; Francesco Pedota, responsabile Framesi; Domenico Di Bari, Associazione Sammichele tutto l'anno; Giacomo Spinelli, Centro Studi; Nicla Capozzi, Associazione Spits Running; Sabina Netti, Fratres; Francesco Colella, Casale delle Meraviglie.La serata è stata condotta dal "presentattore" Christian Binetti che ha recitato un monologo contro la violenza sulle donne e ha visto alternarsi sul palco il tenore Luigi Cutrone, l'attrice Lilia Pierno e la sosia nazionale di Raffaella Carrà Tiziana Loconsole.Si ringraziano: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Feninmprese Bari, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Zama’, Domenico Buono Man Style Barletta.