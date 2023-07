Da Venerdì 21 luglio arriva in radio e in digitale “Tette”, il nuovo brano della speaker radiofonica, conduttrice e cantante Vanessa Grey.

“Tette” è un brano ironico, provocatorio ma che vuole lanciare un importante messaggio di forza a tutte le donne, un invito ad accettarsi e mostrarsi così come si è, senza paura del giudizio altrui. In una società in cui l’apparire conta di più rispetto all’essere, l’artista scrive un brano contro il body shaming per educare, soprattutto le nuove generazioni, ad andare oltre l’aspetto esteriore, perché "dietro le tette c'è di più!”.

Vanessa Grey presenterà il nuovo brano a bordo di un London Bus venerdì 21 luglio a Milano (all’angolo tra via Gorizia e via Vigevano – zona Darsena), dalle ore 19.00…con tante sorprese a tema!

«Ognuno di noi è una persona unica e irripetibile – racconta Vanessa Grey – Alcune volte quello che pensiamo possa essere un difetto è il nostro valore aggiunto, quello che ci distingue dagli altri. Non c’è niente di sbagliato in nessuno di noi. Per anni ho nascosto il mio seno perché mi vergognavo a mostrarlo, crescendo ho imparato ad accettarmi e oggi gli ho dedicato perfino una canzone!».

Insieme a Vanessa Grey, che ne è anche autrice, hanno collaborato alla realizzazione del brano: Valerio Carboni (autore e compositore), Karin Amadori (autore e compositore), Claudio di Cicco (autore), Marco D'Agostino (mastering).