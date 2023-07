PIERO CHIMENTI - "Presidente Abdel Fattah Al-Sisi (...) usa i suoi poteri costituzionali ed emette un decreto presidenziale che concede la grazia a un gruppo di persone contro le quali sono state pronunciate sentenze giudiziarie, tra cui Patrick Zaki e Mohamed El-Baqer, in risposta all'appello del Consiglio dei segretari del Dialogo Nazionale e delle forze politiche": con questo post Mohamad Abdelaziz, componente del Comitato per la grazia presidenziale egiziano, ha ufficializzato che Patrick Zaki, dopo tornerà ad essere libero, per volere del Presidente egiziano dopo che Zaki aveva subito una nuova condanna di 3 anni. - "Presidente Abdel Fattah Al-Sisi (...) usa i suoi poteri costituzionali ed emette un decreto presidenziale che concede la grazia a un gruppo di persone contro le quali sono state pronunciate sentenze giudiziarie, tra cui Patrick Zaki e Mohamed El-Baqer, in risposta all'appello del Consiglio dei segretari del Dialogo Nazionale e delle forze politiche": con questo post Mohamad Abdelaziz, componente del Comitato per la grazia presidenziale egiziano, ha ufficializzato che Patrick Zaki, dopo tornerà ad essere libero, per volere del Presidente egiziano dopo che Zaki aveva subito una nuova condanna di 3 anni.





L'attivista, laureato all'Università di Bologna, farà ritorno in Italia nelle prossime ore così come annunciato dalla Premier Giorgia Meloni. Esulta il Sindaco di Bologna Lepore: "E' una grande gioia per Bologna, spero significhi abbracciarlo presto e riaverlo in città. Bisogna ringraziare anche tutti gli attivisti che si sono spesi per Patrick Zaki, Amnesty, il rettore, la professoressa Rita Monticelli, i governi che si sono succeduti e anche l'ultimo governo, che ha dialogato con l'Egitto. Per ora mi fermo qui, attendiamo altre notizie e speriamo che Patrick possa lasciare il Paese per averlo qui, è una grande gioia per Bologna, lo voglio ripetere".