Mark Zuckerberg, padre di Facebook, ha lanciato sul mercato Threads. Il nuovo social, che in poche ore ha fatto registrare 30 milioni di iscritti, non ancora disponibile in Europa, vuol dichiarare 'guerra' a Twitter di Musk. Tra le celebrità già iscritte ci sono da Oprah Winfrey al Dalai Lama, assieme a celebrities come Shakira, Kim Kardashian, Will Smith e Jennifer Lopez.