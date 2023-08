Alla calorosa accoglienza riservatagli all'altezza di Trani dai piloti della scuderia barese Japigia che lo accompagnarono con una festosa carovana automobilistica verso un albergo sul lungomare di Bari, fece da contraltare una corsa al di sotto delle aspettative. Il 30 maggio 1948, dopo 2 giri, Nuvolari si ritirò per un malore e dovette cedere il volante della sua Ferrari 2000 al secondo pilota Franco Cortese. Questa ricostruzione cronachistica della gara corsa 75 anni fa è contenuta in "50 anni di automobilismo sportivo in Puglia", libro scritto da Luigi Amati con la correlazione di Gianni Resta e pubblicato nel 1976 in occasione del mezzo secolo di vita dell'Automobile Club di Bari.





Il 75esimo anniversario della sua partecipazione al Gran Premio di Bari e il 70esimo anniversario della sua morte saranno ricordati alla Fiera del Levante domenica 10 settembre 2023 con l'esposizione della Bianchi P175S. Questa motocicletta, con la quale Tazio Nuvolari debuttò nel motociclismo degli anni venti del secolo scorso, sarà il fiore all'occhiello dell'Italian Day promosso e organizzato dall'Old Cars Club Bari nell'ambito della 86esima Campionaria del Levante in programma dal 9 al 17 settembre 2023.

L'11 agosto 1953 muore a Mantova all'età di 61 anni il pilota di moto e auto Tazio Nuvolari. La notizia della sua morte raggiunge e intristisce anche la città di Bari, privata in quell'anno del suo settimo Gran Premio automobilistico. Di esso, cinque anni prima, Nuvolari fu il corridore più atteso della seconda edizione per la sua mancata partecipazione nella prima corsa barese del 1947, motivata da una concomitante gara sul circuito di Parma.