NARDO' - Miss Italia arriva in Salento. Domenica 13 agosto il concorso di bellezza più celebre del Paese approderà a Nardò per una finale regionale.Davanti alla importante scenografia del Castello Acquaviva della città neretina, alle ore 20.30, verrà assegnata la fascia di Miss Eleganza, titolo creato nel 1950 per premiare la concorrente Sofia Scicolone, diventata per tutti Sophia Loren.L'evento è organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Nardò, guidato dal sindaco Pippi Mellone, che si è prodigato attraverso il consigliere con delega allo spettacolo Lelè Manieri. Madrina dell'incoronazione sarà Lavinia Abate, Miss Italia 2022.La serata sarà condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, mentre l'intrattenimento sarà assicurato dalla possente voce del tenore Luigi Cutrone e dalle esilaranti incursioni di Emanuele Tartanone, attore comico del Mudù.Le aspiranti miss, il cui hair style sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, saranno anche protagoniste del défilé "statiDANYmo" della stilista Daniela Taddeo.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Fenimprese Bari, Barbetta BRB Holding, Domenico Buono Man Style Barletta.