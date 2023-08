La sua presenza era stata sentita sia dietro la scrivania dei telegiornali, iniziando la sua carriera nel 2001 come conduttrice dei telegiornali, sia negli approfondimenti delle rubriche, dimostrando grande competenza e passione per il giornalismo.



Tuttavia, il percorso artistico di Daniela aveva radici ancor prima dei suoi giorni da giornalista. Fin da bambina, la passione per la danza classica l'aveva spinta a iniziare gli studi presso la scuola "Giuliana Cirillo" a Bari. Le sue innumerevoli esibizioni sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli di Bari hanno dimostrato il suo talento e impegno.



La sua passione per la danza è cresciuta con gli anni, e a soli 17 anni, ha iniziato ad insegnare danza classica alle piccole allieve della scuola "Rossella Frezza" a Turi, mostrando il suo desiderio di condividere la sua arte con gli altri.



La sua bellezza e grazia l'hanno portata ad essere notata da una famosa agenzia di Bari, che l'ha scelta come indossatrice e fotomodella nel mondo della moda, portandola a sfilare in eventi di rilievo tra Bari, Roma e Milano.



La sete di crescita artistica l'ha spinta a iscriversi a un corso di teatro nel '98, dove ha studiato dizione e recitazione, aprendo nuove porte per la sua carriera. Il cinema è diventato un altro terreno di espressione per lei, partecipando a cortometraggi e film, dimostrando la sua versatilità come artista.



Uno dei momenti più significativi della sua carriera artistica è stato nel 2006, quando ha realizzato in qualità di regista e produttrice il cortometraggio di interesse sociale "Il disegno," dedicato alla memoria della piccola Eleonora, morta di stenti nel rione Enziteto di Bari. Questo cortometraggio ha ricevuto svariati premi e riconoscimenti, mostrando l'importanza che Daniela attribuiva a questioni sociali e umanitarie.



Ma oltre alla sua carriera, Daniela era anche una madre amorevole di Francesca e Donatella, e la moglie di Ciccio. La sua famiglia era al centro della sua vita, e ha sempre condiviso con loro momenti di gioia e amore.



Nel 2022, dopo alcuni mesi di assenza dai social, Daniela aveva deciso di condividere con il suo pubblico ciò che stava attraversando nella sua vita, incluso il difficile momento della scoperta della malattia e l'inizio del percorso di cura. La sua apertura e coraggio hanno ispirato molte persone.



Oggi, la redazione del TgNorba e tutta la famiglia di Daniela Mazzacane ricevono le più sentite condoglianze da parte di Antenna Sud. La sua memoria vivrà per sempre attraverso il suo lavoro giornalistico, la sua passione per l'arte e il suo amore per la famiglia.

BARI - Il mondo del giornalismo televisivo e dell'arte ha perso una figura amata e rispettata, Daniela Mazzacane, la popolare giornalista televisiva del Gruppo Norba. Alla triste età di 59 anni, Daniela ci ha lasciati dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto nel cuore di molti.