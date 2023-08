PIETRAMONTECORVINO- Sessant’anni di musica e di successi che sono diventati parte della memoria collettiva italiana, da “Sognando California” a “L’isola di Whight”, fino all’album “Una vita d’avventura” che, nel 2021, li ha rimessi ancora una volta in pista: il 18 agosto, i Dik Dik saranno in concerto a Pietramontecorvino.Sul palco, riproporranno i brani che, dal 1966, hanno scritto una parte importante della storia della musica italiana. L’attuale formazione è composta da due dei fondatori del nucleo originale del gruppo: Giancarlo Sbrizolo (detto Lallo) è voce, basso e chitarra ritmica; Pietro Montalbetti (detto Pietruccio) è il chitarrista solista; a loro si sono uniti dal 2000 Gaetano Rubino, batteria e percussioni, e Mauro Gazzola a pianoforte e tastiere.Il concerto dei Dik Dik sarà il momento clou della Festa Patronale in onore di Santissima Maria di Costantinopoli che animerà il borgo nelle giornate del 17-18 e 19 agosto. L’evento è parte integrante del “Pietra Estate 2023”, il calendario di eventi organizzato in collaborazione da Amministrazione Comunale, Pro Loco e Comitato Festa che, da luglio e fino alla fine di agosto, sta proponendo e continuerà a offrire musica, cultura, appuntamenti per scoprire il patrimonio ambientale, storico ed enogastronomico di Pietramontecorvino. Comune, Pro Loco e Comitato Festa hanno organizzato un’edizione del “Pietra Estate” che mette in gioco tutte le associazioni, le realtà sociali e i talenti di Pietramontecorvino. Come avverrà il 14 agosto, con “La Corrida”, che animerà la serata in Piazza Martiri del Terrorismo. Il 15 agosto, invece, saranno le cover di Lucio Battisti rivisitate in chiave rock a dominare la scena.LA FESTA PATRONALE. Come anticipato, le giornate del 17-18 e 19 agosto rappresenteranno il cuore dell’estate petraiola. Il 17 agosto, alle ore 21, in Piazza Cavour si terrà il gran concerto della Soprano Daniela Di Pippo, che sarà accompagnata da Giambattista Pianezzola al violino, il Maestro Scanziani all’oboe e Loris Peverada al pianoforte. Insieme, eseguiranno le arie più celebri dell’opera lirica italiana. Il 18 agosto sarà il momento dei Dik Dik.LA NOTTE DI VASCO. Particolarmente attesa è la serata di sabato 19 agosto col concerto dei Senza Resa. La cover band per antonomasia di Vasco Rossi, in Piazza Martiri del Terrorismo, terrà un concerto che celebra tutti i più grandi successi del rocker più amato e seguito in Italia da ormai molti decenni.Formazione top per i Senza Resa con Daniele Tedeschi, Andrea Innesto, Ricky Portera e Mimmo Camporeale. Si annunciano come due nottate magiche anche quelle del 22 agosto, con Montecorvino s’illumina, e del 25 agosto, con l’esperienza in notturna del Parco Avventura.