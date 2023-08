BITONTO - A partire da domani sera, il 13 agosto, Bitonto si prepara ad ospitare la rassegna "Mezz'Agosto in Piazza Cattedrale", un evento promosso dalla Confcommercio, dalle attività locali della piazza e dall'Amministrazione, che promette serate di buona musica e convivialità.Il programma, ricco di eventi e iniziative, mira a coinvolgere i cittadini in un'atmosfera di festa e intrattenimento. La piazza ospiterà stand per la promozione di enti e attività, laboratori, e momenti di animazione artistica e musicale. Saranno presenti anche mercatini artigianali organizzati dalla sede locale di Confartigianato.L'Assessorato al Welfare e il progetto "Scelta Consapevole Desk", che fornisce orientamento sulle opportunità formative e lavorative del territorio, parteciperanno all'evento per offrire supporto e informazioni ai partecipanti.Il programma delle serate di Mezz'Agosto in Piazza Cattedrale è variegato e coinvolgente:- 13 agosto - ore 20.00 - Magic Box- 16 agosto - ore 20.00 - Di Capua – De Palma Duo- 17 agosto - ore 20.00 - Omaggio a Mina e Battisti- 18 agosto - ore 20.00 - Gaetano Schettini e Chiara Mattia- 20 agosto - ore 20.00 - Dario Maltese canta De André- 21 agosto - ore 20.00 - On Shuffle Band- 22 agosto - ore 20.00 - Omaggio a Rino Gaetano- 23 agosto - ore 20.00 - Cedro Folk- 24 agosto - ore 20.00 - 33 giri Band- 27 agosto - ore 20.00 - Trio Pop&Bossa- 28 agosto - ore 20.00 - Cedro Folk- 30 agosto - ore 20.00 - Omaggio a Dalla e De Gregori- 31 agosto - ore 20.00 - Kairòs- 1 settembre - ore 20.00 - Le mie museL'evento rappresenta un'opportunità per la comunità di Bitonto di riunirsi, divertirsi e godere di una serie di spettacoli musicali e attività culturali, rendendo l'estate ancora più speciale per tutti i partecipanti.