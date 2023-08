Due tragedie si sono verificate in mare aperto in Puglia, segnando una giornata di lutto e tristezza per le comunità coinvolte.A Marina di Lesina, un giovane di 17 anni ha perso la vita annegando durante un bagno in mare con suo padre. Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Questa tragedia ha gettato l'ombra di un dolore profondo sulla famiglia e sulla comunità locale, evidenziando quanto sia importante prestare attenzione e precauzione durante le attività in acqua.A Monopoli, invece, un uomo di 46 anni originario di Rutigliano ha perso la vita nello stesso modo, annegando mentre nuotava con i suoi figli. L'uomo sembra abbia avuto un malore improvviso durante la nuotata. I bagnini sono prontamente intervenuti con l'ausilio di un defibrillatore, ma purtroppo le loro azioni non sono state sufficienti a salvarlo.Entrambe le tragedie ricordano quanto il mare, pur offrendo momenti di gioia e svago, possa essere imprevedibile e potenzialmente pericoloso. Questi eventi rafforzano la necessità di adottare misure di sicurezza rigorose durante le attività in acqua e sottolineano l'importanza di essere consapevoli dei propri limiti e di prendere precauzioni.Le comunità coinvolte condividono il dolore per la perdita di questi due individui e si uniscono nel lutto, riflettendo sulla fragile natura della vita e sulla necessità di prestare sempre la massima attenzione durante le attività in ambienti marini.