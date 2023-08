ALBEROBELLO - È previsto per giovedì 24 agosto alle ore 21:00 presso il piazzale antistante la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, ad Alberobello, lo straordinario concerto per pianoforte, che sarà eseguito dal Maestro, Modesto Aquilino.Il concerto si suddivide in due tempi e prevede l’esecuzione di generi differenti.Durante il primo tempo saranno eseguiti brani del repertorio classico con musiche di Debussy, Schubert, Bach, Čajkovskij...Nel secondo tempo invece saranno eseguite le colonne sonore dei film più celebri. L’evento, con il patrocinio del Comune di Alberobello, è inserito nel programma We Are in Trulli 2023. La partecipazione è libera.