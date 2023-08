BARI - La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede una variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 per destinare risorse finanziarie alla realizzazione di una nuova tensostruttura all'Aeroporto di Grottaglie (TA). Questa infrastruttura sarà configurata come uno spazio multifunzionale, versatile e frazionabile in moduli, con l'obiettivo di ospitare start-up e attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo dell'aerospazio e dei velivoli senza pilota.La tensostruttura permetterà di allocare laboratori e attività di supporto tecnico per l'esecuzione dei test previsti nei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'aerospazio e dell'Advanced Air Mobility. Questa iniziativa mira a soddisfare le necessità legate all'allocazione di risorse nell'aeroporto per favorire lo sviluppo di progetti innovativi nel settore dell'aerospazio.L'intervento si inserisce in un programma di lavori più ampio relativo al Centro polifunzionale aeroportuale, che servirà il settore dell'aerospazio e della smart mobility. Questi lavori sono attualmente in fase di avvio e dureranno 24 mesi.L'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, ha sottolineato l'interesse crescente del sistema imprenditoriale per il settore aerospaziale pugliese. Ha evidenziato che l'aeroporto di Grottaglie è il primo e unico spazioporto nazionale, e che questa delibera risponde al forte interesse delle imprese, soprattutto start-up, a insediarsi nell'area aeroportuale. L'obiettivo è creare un incubatore per le start-up nel settore aerospaziale, che sarà supportato da un bando specifico nella nuova programmazione.Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato l'importanza strategica dell'Aeroporto di Grottaglie nel contesto dell'ecosistema aerospaziale. Ha sottolineato che questa infrastruttura si integra con le strutture previste per Grottaglie nell'ambito dei piani strategici nazionali e regionali nel settore dell'aerospazio.La nuova tensostruttura all'Aeroporto di Grottaglie contribuirà a rafforzare l'eccellenza e le opportunità di sviluppo nel campo aerospaziale, promuovendo l'innovazione e l'attrazione di nuove imprese nel settore.