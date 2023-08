MOLA DI BARI - “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” Giovedì 10 agosto 2023 appuntamento con i primi due eventi indirizzati a tutta la cittadinanza nell’ambito del progetto “Una bussola per il domani”, voluto dal Comune di Mola e finanziato dal programma della Regione Puglia “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”.Presso la sede del Consorzio fra cooperative sociale “Elpendù”, in via G. Di Vagno n. 149 a Mola di Bari, si tengono: L’incontro “Il mio futuro - La creazione d’impresa”, il primo Orientation Lab del progetto, a cura di INFORMA. Dalle ore 9 alle ore 15 il laboratorio con la dr.ssa Maria Rosaria Longo, esperta di creazione d’impresa, pensato per supportare i partecipanti nello scoprire il loro potenziale imprenditoriale. Obiettivo specifico: intervenire efficacemente per valorizzare e potenziare le competenze utili alla creazione d’impresa. Ingresso libero.  Il focus “La centralità della persona nel processo di orientamento”, dalle 10:30, presentato dall’Orientation Desk di “Punti cardinali” e tenuto dalla dr.ssa Anna Rita Annicchiarico, orientatrice. Un’occasione per meglio esplicitare le funzioni dello sportello del progetto e proporre spunti e momenti di riflessione sull’approccio che caratterizza l’operato del Consorzio Elpendù, gestore dello sportello, su questo tema. Ingresso libero.“Una bussola per il domani” è un progetto innovativo e sperimentale volto a fornire un servizio di informazione e orientamento al lavoro e alla formazione. «Un’iniziativa fondamentale in questo momento storico per intercettare i bisogni dell’utenza e dare alla cittadinanza risposte adeguate», spiega il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna. «Il progetto è stato avviato il 1° luglio scorso con l’apertura dell’Orientation Desk, uno sportello di accoglienza e orientamento rivolto a tutti i cittadini che si trovano nella condizione di dover compiere scelte professionali o formative e che necessitano di un supporto efficace per definire percorsi che siano in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali e costruire, così, la propria identità personale, sociale e professionale».“Una bussola per domani” prevede, oltre all’Orientation Desk, lo sportello aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30 in via G. Di Vagno n. 149 a Mola, un calendario di iniziative tematiche come gli Orientation Labs e i Job Days.punticardinali.moladibari@gmail.com080.4737580Facebook e Instagram @punticardinalimoladibari