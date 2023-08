TARANTO - Nel Tarantino è emersa un'altra storia drammatica che ha suscitato emozioni in tutto il web. Max, un cane di indole affettuosa e buonissima, ha rischiato la vita a causa di un atto di violenza gratuita.Il cane è stato brutalmente aggredito da un gruppo di ragazzini, che, secondo i testimoni oculari, lo hanno preso a calci e pugni. Non contenti, hanno inferto a Max una ferita alla zampa con un coltellino. Questo atto crudele ha sconvolto chiunque abbia appreso la notizia.L'associazione "La Casa di Luna" ha denunciato questa aggressione inaccettabile e ha preso sotto la sua ala protettiva il povero Max. Nonostante le ferite subite, il cane è in via di guarigione, ma ora c'è bisogno di qualcosa di più: una nuova famiglia che possa amare e prendersi cura di Max.Antonella Lacatena, dell'associazione, ha sottolineato quanto Max sia buono e dolcissimo, ideale anche per famiglie con bambini. L'appello è chiaro: si cerca una famiglia amorevole che possa offrire a Max una seconda possibilità, un rifugio sicuro e un futuro pieno di affetto.Questi tragici eventi, dalla famiglia colpita da una serie di sciagure alla crudeltà inflitta a Max, ci ricordano quanto sia importante essere una comunità unita, solidale e compassionevole. In momenti di dolore e difficoltà, il sostegno degli altri può fare la differenza.