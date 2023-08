LECCE - Un episodio di violenza ha scosso la località di Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, quando un uomo, presunto turista, si è presentato alla Guardia Medica locale con il figlio minore che non si sentiva bene. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 22 e ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.Secondo quanto emerso, l'uomo è giunto alla struttura sanitaria cercando aiuto per il suo figlio malato. Tuttavia, dopo aver bussato alla porta e non aver ottenuto risposta, ha reagito in maniera estremamente violenta. Con un calcio, ha sfondato la vetrata di ingresso, causando danni materiali notevoli. Fortunatamente, non si sono riscontrate tracce di sangue sul posto, suggerendo che l'uomo non avrebbe riportato ferite a seguito dell'atto di vandalismo che ha commesso.Le autorità locali sono intervenute immediatamente, e i carabinieri sono sulle tracce dell'uomo, cercando di individuarlo anche con l'aiuto delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Le riprese delle telecamere di sicurezza avrebbero catturato l'intera scena, offrendo un quadro dettagliato dell'accaduto.La comunità di Presicce-Acquarica è rimasta sgomenta di fronte a questo gesto di violenza, soprattutto considerando che si è verificato all'interno di una struttura sanitaria che dovrebbe essere un luogo di cura e di assistenza. L'incidente solleva questioni sul rispetto delle norme civili e della convivenza pacifica.Questa situazione sottolinea l'importanza di affrontare le tensioni e le frustrazioni in modo costruttivo e pacifico, evitando comportamenti che mettano a rischio la sicurezza degli altri e la stessa integrità delle strutture pubbliche. L'indagine in corso da parte delle autorità mira a individuare l'uomo coinvolto e a prendere le misure necessarie per far fronte a questo atto di violenza.