BARI - Lunedì 7 agosto 2023, a partire dalle ore 13:00, è prevista un'instabilità meteorologica su diverse zone della Puglia, con precipitazioni da isolate a sparse, caratterizzate da rovesci o temporali. Questa situazione perdurerà per le successive 7 ore, con quantitativi di pioggia cumulati che si prevedono deboli fino a puntualmente moderati.Di conseguenza, per tale periodo di tempo, dall'orario di inizio stabilito, si è dichiarata un'allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali. Questa allerta riguarda specificamente le aree della Puglia centrale bradanica e della Puglia centrale adriatica.Le autorità meteorologiche invitano i residenti e i viaggiatori interessati da queste zone a rimanere vigili e ad adottare precauzioni adeguate. I temporali possono portare a cambiamenti improvvisi nelle condizioni atmosferiche, causando piogge intense e raffiche di vento. È consigliabile prestare attenzione alla guida su strada e cercare riparo al chiuso in caso di pioggia intensa o temporali.Gli esperti consigliano inoltre di monitorare costantemente i bollettini meteorologici e le informazioni ufficiali fornite dalle autorità competenti. In situazioni di questo genere, rimanere informati è essenziale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Si raccomanda di evitare luoghi esposti e di non sottovalutare le avvertenze meteo.In conclusione, l'allerta meteo per rischio idrogeologico dovuta a temporali localizzati su Puglia centrale bradanica e Puglia centrale adriatica il 7 agosto 2023 richiede la massima attenzione da parte dei residenti e dei visitatori. La sicurezza deve essere la priorità, e seguire le raccomandazioni delle autorità meteo può contribuire a prevenire situazioni pericolose e garantire il benessere di tutti.