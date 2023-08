BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha rivolto i suoi migliori auguri di buon lavoro a Luciana Di Bisceglie, la nuova presidente della Camera di Commercio di Bari. Con grande entusiasmo e fiducia, Emiliano ha sottolineato che l'esperienza e la competenza della dottoressa Di Bisceglie saranno una garanzia per una proficua collaborazione con le istituzioni e per il benessere della comunità barese.La nomina di Luciana Di Bisceglie alla presidenza della Camera di Commercio di Bari rappresenta un momento importante per la comunità locale. La sua esperienza come imprenditrice conferisce un valore aggiunto alla sua nuova responsabilità, poiché è destinata a svolgere un ruolo fondamentale nell'interlocuzione tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale.Il presidente Emiliano ha anche ricordato Sandro Ambrosi, il precedente presidente della Camera di Commercio di Bari, prematuramente scomparso, e ha sottolineato l'importanza di seguire la strada da lui tracciata per il rilancio e il successo delle attività dell'Ente camerale barese. La memoria di Ambrosi sarà sempre viva e il suo impegno nel promuovere lo sviluppo economico e la crescita della provincia di Bari rimarrà un esempio da seguire.Concludendo, il presidente Emiliano ha espresso piena fiducia nel lavoro che la nuova presidente, Luciana Di Bisceglie, svolgerà a favore della comunità e dell'economia locale. L'augurio è che il suo mandato sia caratterizzato da successi, sinergie positive e risultati concreti a beneficio di tutti i cittadini e delle imprese del territorio. La Regione Puglia si unisce a questa voce di sostegno e auspica un futuro luminoso e prospero per la Camera di Commercio di Bari sotto la guida della sua nuova presidente.