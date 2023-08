BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha promulgato e trasmesso al BURP per la pubblicazione le leggi regionali n. 22 e n. 23.La legge regionale n. 22/2023 riguarda "Disposizioni varie in materia sanitaria" e apporta modifiche a diverse leggi e regolamenti. In particolare, l'articolo 3 della legge integra il dettato normativo dell'art. 17 della l.r. n. 30/2022, garantendo alle persone con una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% di continuare a permanere presso le strutture socio-sanitarie nonostante il raggiungimento dei limiti d'età previsti dal regolamento regionale n. 4/2007. Questa norma mira a evitare che le persone con invalidità civile siano escluse dalle RSA e dai centri diurni al compimento del sessantacinquesimo anno di età. L'obiettivo è quello di garantire che questa particolare categoria di soggetti fragili possa continuare a trovare accoglienza presso le strutture socio-sanitarie regionali, offrendo un meccanismo di protezione sociale nella Regione Puglia.L'assessore regionale alla Salute, Rocco Palese, ha commentato l'importanza di questa norma, che risponde alle preoccupazioni di tante persone che temevano di essere escluse dai servizi di protezione sociale regionali.La legge regionale n. 23/2023, invece, riguarda l'autorizzazione al riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a diversi ambiti dell'attività dell'Amministrazione regionale. Questa legge consente di riconoscere e affrontare debiti che non sono stati preventivati nel bilancio regionale, permettendo così di onorare gli impegni finanziari dell'ente verso fornitori e prestatori di servizi.Entrambe le leggi, con le loro disposizioni e modifiche, hanno l'obiettivo di migliorare il funzionamento del sistema sanitario regionale e di garantire una gestione finanziaria adeguata delle spese dell'Amministrazione regionale.Con la promulgazione di queste leggi, la Regione Puglia prosegue nel suo impegno per il benessere dei cittadini e il miglioramento dei servizi pubblici, assicurando un'attenzione costante alle esigenze della popolazione e alla gestione responsabile delle risorse finanziarie.