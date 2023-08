BITONTO - Una tragedia ha colpito una famiglia di Bitonto, dove un bambino è stato ricoverato in terapia intensiva presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale Pediatrico di Bari a causa della Sindrome Emolitico Uremica (SEU). Si sospetta che il piccolo sia stato infettato da un gelato artigianale.La SEU è una malattia acuta estremamente rara, ma grave, che rappresenta una delle principali cause di insufficienza renale acuta nell'età pediatrica. La malattia è caratterizzata da una triade di sintomi che includono anemia emolitica (distruzione dei globuli rossi), bassi livelli di piastrine nel sangue e insufficienza renale acuta. È una condizione potenzialmente letale che richiede un trattamento immediato e intensivo.Il sospetto collegamento tra la SEU di questo bambino e il consumo di gelato artigianale ha innescato un'allerta nelle autorità sanitarie e ha sollevato preoccupazioni nella comunità. Le indagini sono in corso per identificare l'origine precisa dell'infezione e per determinare se ci siano ulteriori casi correlati.La SEU può essere causata da vari agenti patogeni, tra cui il batterio Escherichia coli (E. coli), che può essere presente in cibi contaminati, specialmente quelli preparati in modo non igienico. Pertanto, è fondamentale adottare rigorose misure di sicurezza alimentare, in particolare quando si tratta di alimenti destinati ai bambini.Le autorità sanitarie locali stanno collaborando strettamente con il team medico che si occupa del bambino ricoverato per garantire il miglior trattamento possibile. Nel frattempo, la comunità è invitata a prestare la massima attenzione alla qualità e all'igiene degli alimenti, soprattutto quando si tratta di prodotti freschi e artigianali, al fine di prevenire simili tragedie in futuro.Questo triste evento serve come promemoria dell'importanza della sicurezza alimentare e dell'igiene, soprattutto quando si tratta di cibi destinati ai bambini, che sono particolarmente vulnerabili a malattie come la SEU.