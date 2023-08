BARI - Nel quartiere Japigia di Bari, una scena insolita e sconcertante ha attirato l'attenzione dei cittadini e delle autorità locali. Un divano è stato abbandonato nel bel mezzo dello spartitraffico in via Peucetia, creando non solo una situazione di degrado visivo ma anche una sfida all'immaginazione quando si tratta di comprendere le motivazioni dietro un gesto così bizzarro.Lorenzo Leonetti, presidente del primo municipio di Bari, ha condiviso la foto del divano abbandonato sui social media, suscitando una reazione di incredulità e frustrazione tra i cittadini. La sua denuncia non è semplicemente un atto di sfogo sull'inciviltà e il degrado urbano, ma piuttosto una riflessione aperta sulla mentalità di coloro che commettono tali atti.Leonetti ha espresso il suo stupore nel vedere come qualcuno abbia fatto lo sforzo di portare un divano da casa propria, trasportarlo fino allo spartitraffico in uno degli incroci più trafficati della città e abbandonarlo lì. Questo, anziché utilizzare il metodo di conferimento degli ingombranti previsto da Amiu, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti ingombranti nella città.La sua domanda è legittima: cosa passa per la mente di una persona che compie un gesto del genere? Quali sono le motivazioni dietro questa scelta? E soprattutto, perché farlo in un punto così visibile e video sorvegliato?La denuncia di Lorenzo Leonetti è diventata un appello alla comunità baresse per comprendere meglio le motivazioni dietro tali comportamenti e promuovere una maggiore consapevolezza sulla gestione dei rifiuti e sul rispetto dell'ambiente urbano.Mentre Amiu Puglia si prepara a intervenire per rimuovere il divano abbandonato, questo incidente insolito rimane un esempio lampante di quanto sia necessario promuovere la responsabilità civica e l'educazione ambientale. Soprattutto, evidenzia la necessità di sensibilizzare la popolazione sulle corrette pratiche di smaltimento dei rifiuti e sulla consapevolezza del proprio ambiente urbano.In un mondo in cui la sostenibilità ambientale e la cura del proprio quartiere sono diventate questioni sempre più rilevanti, incidenti come questo ci ricordano che la strada verso una città più pulita e più civile richiede l'impegno di tutti i cittadini.