CISTERNINO - Cisternino, un affascinante comune nella regione italiana della Puglia, si prepara a ospitare la seconda edizione del Piccolo Festival Mitologico dal 4 al 6 settembre. Questo affascinante festival, che ogni anno esplora un tema mitologico diverso, dopo aver viaggiato con Ulisse e le sue avventure straordinarie l'anno scorso, dedica l'edizione 2023 alle donne della mitologia.Il mito di Pandora, la donna a cui sono attribuiti sia i mali che la speranza del mondo, funge da apripista per un festival che esplorerà le storie di donne mitiche come Medea, le Sirene, Persefone, Antigone, Circe, Atena e Aracne. Queste figure mitiche, rappresentate come forti, sagaci e tenaci, incanteranno il pubblico con le loro storie di coraggio e determinazione.Il festival si svolgerà in un'atmosfera simile a un simposio, dove i partecipanti potranno godere di selezioni di vini provenienti dalle Cantine aderenti all'associazione "Le donne del vino" per accompagnare gli spettacoli e gli incontri.Il festival si aprirà il 4 settembre presso la Torre Civica con l'inaugurazione della mostra fotografica "Aracne, fili che tessono storie", un progetto di Luciana delle donne realizzato con il coinvolgimento di Made in Carcere. La serata sarà moderata dalla giornalista Pamela Pancosta e offrirà una degustazione del vino Susumaniello di Cantina Vigna Flora. La mostra sarà aperta al pubblico tutte le sere del festival dalle 18:00 alle 22:00.Il programma della prima serata continuerà con lo spettacolo per bambini e adulti "Amaterasu" dell'attrice Marianna Di Muro, che racconta il mito giapponese di Amaterasu, la Dea del sole. La serata si concluderà con una degustazione di vini bianchi condotta dal sommelier Davide Caliandro, accompagnata da racconti teatrali e mitologici dell'attore Vittorio Continelli.La seconda giornata sarà dedicata alle donne del vino, con un panel condotto da Pamela Pancosta che esplorerà il progetto "Le donne del vino" e il ruolo delle donne nelle cantine. La serata proseguirà con una degustazione di vini primitivo rosato e negramaro rosato, seguita dallo spettacolo comico "Pillole di Cuoro" dell'attrice Gioia Salvatori.Il festival si concluderà il 6 settembre con una giornata dedicata alle arti visive, compresa una degustazione di vini locali e una proiezione del film "Il mondo a scatti" di Paolo Pisanelli e Cecilia Mangini.Il Piccolo Festival Mitologico è organizzato da WalkingWine Puglia, in collaborazione con Sidera, Teatro Pubblico Pugliese, patrocinato dal Comune di Cisternino e sponsorizzato da diverse aziende locali.Un festival unico che celebra il potere e il fascino delle donne attraverso le affascinanti lenti della mitologia.