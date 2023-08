MISANO ADRIATICO - Un tranquillo giorno estivo in piscina presso un residence a Misano Adriatico è improvvisamente diventato una scena di panico quando una giovane bimba di 12 anni ha rischiato la vita in un tragico incidente. La piccola, mentre nuotava, è rimasta intrappolata nel bocchettone di aspirazione della piscina, mettendo a rischio la sua vita.Ma è stato il coraggio e la prontezza di Vito Fasano, originario di Modugno e proprietario del ristorante situato all'interno del residence, a fare la differenza in questa drammatica situazione. Senza esitazione, Fasano ha reagito in modo tempestivo, riuscendo a spegnere immediatamente l'impianto di aspirazione della piscina. Questa rapida azione ha permesso di interrompere il pericolo e di liberare la giovane bimba intrappolata.Ma il suo intervento eroico non si è fermato qui. Dopo aver estratto la piccola dall'acqua, Vito Fasano ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco sulla bimba, fornendo le cure di emergenza necessarie per stabilizzarla mentre si attendeva l'arrivo dei soccorsi medici.Grazie alla prontezza di spirito e al coraggio dimostrato da Vito Fasano, la vita della giovane bimba è stata salvata in extremis. Le sue condizioni, sebbene gravi, sono ora considerate fuori pericolo di vita, e ciò rappresenta un lieto fine in una situazione che avrebbe potuto avere esiti ben più tragici.L'incidente serve da solenne promemoria sull'importanza della sicurezza in piscina e dell'importanza di avere individui come Vito Fasano che sono disposti a intervenire prontamente in situazioni di emergenza. Il suo coraggio e la sua determinazione hanno dimostrato che le azioni di una persona possono fare la differenza tra la vita e la morte, specialmente quando si tratta di salvare una giovane vita. La comunità di Misano Adriatico e oltre è grata per il suo eroico gesto, che ha restituito la speranza e la gioia a una famiglia che avrebbe potuto trovarsi di fronte a una tragedia inestimabile.