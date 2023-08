BARI - L'assessora alle Culture e al Turismo Ines Pierucci ha annunciato i principali eventi culturali in programma nel lungo weekend di Ferragosto. Ecco di seguito un riassunto degli appuntamenti:**Sabato 12 agosto****Festa del mare**- Ore 19 - Lungomare Cristoforo Colombo - Santo Spirito EUROBAND Una grande festa della musica con la street band che eseguirà brani pop, funky, jazz, successi degli anni 70-80 e colonne sonore.- Ore 20.30 - Lungomare Cristoforo Colombo - Santo Spirito Bandita l'Officina del ritmo Concerto dell'orchestra di percussioni afro-brasiliane.**Domenica 13 agosto****Le due Bari**- Ore 18 - Teatro Abeliano - Japigia Spettacolo “SUD” con Sergio Rubini A cura di Gruppo Abeliano.- Ore 21 - Largo Albicocca - Bari Vecchia Concerto “Clara Peya - live”**Lunedì 14 agosto****Le due Bari**- Ore 21 - Largo Albicocca Concerto “Gaetano Partipilo Boom Collective - live” A cura di COOL CLUB.**Martedì 15 agosto****Le due Bari**- Ore 5.00 - Lido “Il Titolo” S. Spirito/Palese - Lungomare Massari “Musica all’alba - Concerto sulle note di Morricone” Esibizione dell'Ensamble “Il Cenacolo” A cura di Resextensa.Durante il periodo di Ferragosto, saranno aperti al pubblico anche importanti luoghi culturali della città:**Museo civico**- Ore 9-13 - Esposizioni: "Raffaella Carrà. Icona dell'arte" e "La forma della Memoria" - Strada Sagges - [Sito web](https://www.museocivicobari.it/)**Museo Archeologico Santa Scolastica**- Ore 9-13 - Mostra "Vases" di Gaetano Pesce - Via Venezia, 73 - [Sito web](http://www.museoarcheologicosantascolastica.it/index.php/it/)**Castello Svevo**- Lunedì 14 e martedì 15 agosto - Ore 9-19 - [Sito web](https://www.beniculturali.it/index.php/evento/ferragosto-2023-al-castello-svevo-di-bari)**Teatro Petruzzelli**- Visite guidate con biglietti in vendita 30 minuti prima dell'orario della visita e fino a esaurimento posti. - Ore 10/11:30/13 - [Info e prenotazioni](https://www.fondazionepetruzzelli.it/visiteguidate/)**Spazio Murat**- Martedì 15 agosto - Ore 10-14Un lungo weekend ricco di eventi culturali e di aperture straordinarie per scoprire e godere dell'arte, della musica e dell'arte che Bari ha da offrire. Un'occasione perfetta per vivere Ferragosto all'insegna della cultura e dell'intrattenimento.