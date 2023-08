SPECCHIA - La magica Notte Bianca di Specchia è pronta a riempire il borgo con dodici ore di festa senza sosta. L'evento, giunto alla sua diciassettesima edizione, si terrà il 12 agosto, ricordando l'antica leggenda della fondazione della città nel 54 a.C. Quest'anno, il tema scelto è "Un sogno senza confini", unendo passato e futuro in un programma ricco di spettacoli, musica, arte e tradizione popolare.Il borgo antico di Specchia sarà trasformato in una cornice suggestiva dove le piazze principali si trasformeranno in palcoscenici per concerti dal vivo e spettacoli, mentre i vicoli accoglieranno percorsi enogastronomici, artigianato locale e forme d'arte varie. L'organizzazione è a cura della Pro Loco Specchia, dell'Amministrazione Comunale e delle agenzie MP Company e PM eventi, che da mesi lavorano per rendere l'evento un'esperienza indimenticabile.Uno dei momenti più attesi sarà il concerto dell'artista romano Alex Britti, cantautore e chitarrista noto per essere un emblema del blues italiano e del pop cantautorale. Tra le novità di quest'anno, si potranno ammirare mostre d'arte e di fotografia, partecipare a visite guidate alla scoperta dei tesori di Specchia e godere di performance dal vivo di artisti locali e nazionali.La serata avrà inizio con tour guidati organizzati dalla Pro Loco che consentiranno ai visitatori di scoprire il fascino dell'antico borgo. Dalle 21:30 in poi, le piazze principali e le strade saranno animate da concerti, spettacoli di burattini, performance di artisti di strada, mostre fotografiche e tanto altro ancora. La musica non si fermerà fino alle prime luci dell'alba, con performance live di diversi artisti, dai Colla Zio a Seryo, dai Jaspers a Skarlat.La Notte Bianca di Specchia promette emozioni, musica e arte in un connubio unico tra tradizione e innovazione, offrendo ai visitatori un'esperienza indimenticabile all'insegna del divertimento e dell'arte. Non mancheranno le proposte enogastronomiche a km0 e le opportunità di scoprire l'artigianato tipico locale. L'appuntamento è dunque fissato per il 12 agosto, una notte che si preannuncia memorabile nel cuore dell'affascinante borgo di Specchia.