NEW YORK - Paulicelli, l'azienda storica di luminarie con sede a Bari, dal 13 al 16 agosto prenderà parte al NY NOW Summer Market a New York, l'evento che riunisce i migliori marchi, designer e acquirenti del settore Casa, Articoli da Regalo, Lifestyle, Gioielli e Accessori presso il Javits Centre. In questa occasione, l'azienda presenterà in anteprima mondiale il nuovo progetto "Paulicelli Collection".La partecipazione di Paulicelli è stata resa possibile grazie alla candidatura presentata da Confartigianato, che permetterà all'azienda di far parte della collettiva rappresentante il meglio del settore complemento d'arredo italiano, un comparto che ha visto una notevole crescita delle esportazioni nella manifattura nazionale negli USA nel 2022.Il brand, noto in tutto il mondo per la produzione e l'allestimento di impianti di illuminazione artistica, presenterà "Paulicelli Collection", un nuovo progetto per l'arredamento di interni. La collezione si compone di due parti:1. **"Meet Puglia"**: Una collezione che richiama le icone classiche delle luminarie Paulicelli, trasformandole in eleganti elementi d'arredo. Le forme iconiche delle luminarie diventano lampade di design esclusive, creando un connubio tra tradizione e innovazione.2. **"Meet Fabrics"**: Qui, le luminarie si fondono con i tessuti, dando vita ad elementi d'arredo artigianali dal design ispirato al mondo della moda. Ogni pezzo è realizzato a mano, risultando unico nel suo genere e rappresentando un'intrigante fusione tra l'antica tradizione artigianale pugliese e colori/texture moderne.Paulicelli Collection è un progetto nato dalla collaborazione di Francesca Di Done e Dalila Ciciriello, due donne pugliesi desiderose di sperimentare e innovare la luminaria tradizionale. La loro visione mira a creare opere d'arte sorprendenti e originali, trasformando l'illuminazione in vera e propria arte.L'azienda Paulicelli, fondata nel 1920, esporta da generazioni l'arte delle luminarie, portando la tradizione artigiana pugliese in tutto il mondo. Oggi, guidata da Domenico, Francesca e il loro team, continua a creare emozionanti opere di Light Design che illuminano luoghi in tutto il mondo. Le luminarie Paulicelli hanno incantato piazze e strade in diversi paesi, dall'Europa all'Asia, dall'Africa all'America. L'azienda è anche impegnata nel fare la differenza in modo responsabile e sostenibile, mantenendo l'attenzione all'ambiente e alla comunità. Con "Paulicelli Collection", l'azienda si appresta a lasciare il proprio segno anche sulla scena internazionale dell'arredamento.