BARI - Nella giornata odierna, la Giunta Comunale ha preso importanti decisioni volte a favorire la mobilità sostenibile lungo le strade dei Municipi 1, 2, 3 e 4, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale e a promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto ecologici.Per quanto riguarda il IV Municipio, sono state approvate delibere che mirano all'istituzione di zone con limiti di velocità a 10-20-30 km/h. Questo obiettivo è stato raggiunto mediante l'implementazione di nuova segnaletica verticale ed orizzontale, nonché attraverso il rifacimento della pavimentazione in alcuni punti chiave dell'intero territorio. In particolare, interventi di rifacimento della pavimentazione saranno effettuati in via Vittorio Veneto a Carbonara. Il progetto prevede anche la redazione di nuove segnaletiche per garantire un'efficace comunicazione e la sicurezza lungo le strade.Nel Municipio IV, alcune strade principali come via Trisorio Liuzzi, via D’ersmo e via Gorizia manterranno un limite di velocità di 50 km/h. Allo stesso tempo, altre strade con marciapiedi di dimensioni contenute, come via Vittorio Emanuele, via Ugo Foscolo e via De Marinis, avranno un limite di velocità di 30 km/h. Nelle strade più strette dei centri storici di Carbonara, Ceglie e Loseto, prive di marciapiedi, verrà istituito un limite di velocità di 20 km/h.Le delibere adottate oggi fanno parte di un piano più ampio di sicurezza stradale, specialmente per i pedoni. Questo piano mira a ridurre il rischio di incidenti tra veicoli e pedoni, seguendo le linee guida delle città a 30 km/h. Le nuove misure consentiranno ai ciclisti di condividere le strade con gli automobilisti senza la necessità di piste ciclabili separate, promuovendo una mobilità più sostenibile.Per quanto riguarda i Municipi II e III, sono previsti interventi per la realizzazione di piste ciclabili leggere. Nel Municipio III, sarà realizzata una pista ciclabile lungo il lungomare monumentale Starita, collegando il lungomare IX Maggio di San Girolamo - Fesca con quello di San Cataldo. Nel Municipio II, la via Matarrese a Poggiofranco sarà dotata di una pista ciclabile che collegherà i quartieri universitari al centro cittadino. Allo stesso tempo, nel Municipio I, verranno create nuove connessioni ciclabili tra tracciati esistenti.Queste iniziative dimostrano un impegno concreto per promuovere la mobilità sostenibile, migliorare la sicurezza delle strade e creare un ambiente urbano più accessibile e vivibile per tutti i cittadini. La pianificazione di nuove piste ciclabili e l'adozione di limiti di velocità adeguati contribuiranno a creare una città più attenta all'ambiente e incentiveranno l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'automobile.