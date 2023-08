LOCOROTONDO - L'associazione Legalitria Aps presenta l'ultimo evento estivo del Themis Festival, che si terrà nella suggestiva cornice della villa comunale di Locorotondo. Protagonista della serata sarà Luca Tescaroli, procuratore aggiunto di Firenze, noto per le sue indagini riguardanti le infiltrazioni della mafia nell'economia e le trasformazioni che le organizzazioni criminali stanno attraversando.Luca Tescaroli è un nome ben noto agli incontri pubblici in Valle d'Itria, e ha lasciato un segno profondo nel mondo delle indagini giudiziarie. Dopo aver affrontato le inchieste sulle stragi di Falcone e Borsellino, Mafia Capitale, il delitto Calvi e la banda delle Magliana, il procuratore si è ora dedicato alle inchieste sulle stragi del '93/'94 a Roma, Milano e Firenze. Tra le indagini più recenti, spicca quella sulla scomparsa della piccola Kata a Firenze e il racket degli alloggi nell'ex hotel Astor.Accanto al procuratore Tescaroli, prenderà parte alla serata Alfonso Pappalardo, Presidente del Tribunale di Bari. I due illustri relatori discuteranno della capacità delle organizzazioni mafiose di trasformarsi e influenzare in modo significativo la vita democratica e lo Stato. L'obiettivo è analizzare come le mafie si adattino ai cambiamenti e come riescano a intrecciare le loro radici nell'economia e nella società.La serata vedrà anche la partecipazione dell'avv. Antonio Convertini, presidente della BCC Locorotondo, e del dott. Tonio Salamina, presidente dell'associazione Aps Legalitria. Durante l'evento, si terrà un dialogo approfondito sulla mafia e le sue evoluzioni, esaminando le dinamiche sottostanti e le sfide che esse pongono alla democrazia e allo Stato.La conclusione dell'incontro vedrà l'intervento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che condividerà la propria testimonianza sulla questione.L'appuntamento è fissato per le ore 19.30 di martedì 22 agosto 2023 nella villa comunale di Locorotondo. Si tratta di un'opportunità unica per riflettere sulla presenza della mafia nel contesto attuale, esplorando le sue varie sfaccettature e analizzando come essa possa influenzare la società e l'economia.