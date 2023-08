BARI - Si avvia alla conclusione la sesta edizione del Bari Piano Festival, un evento musicale di rilevanza internazionale con la direzione artistica di Emanuele Arciuli. Questa edizione, parte integrante della "Festa del Mare - Bari 2023," ha regalato agli appassionati di musica tre appuntamenti straordinari, tutti gratuiti e a ingresso libero.**Il Futuro della Nuova Musica**La penultima tappa del festival, in programma per domani, sabato 26 agosto, a Santa Chiara alle ore 19:00, offre un'opportunità unica per immergersi nel mondo della nuova musica. Il concerto-conversazione con Carlo Boccadoro e Emanuele Arciuli esplorerà lo stato attuale della composizione contemporanea. In programma ci sono opere di compositori innovativi come Giorgio Colombo Taccani, Orazio Sciortino, Mauro Montalbetti, Filippo Del Corno e Carlo Galante.A seguire, alle ore 21:00, il pubblico avrà l'opportunità di assistere al concerto di Gile Bae, che eseguirà opere di Johann Sebastian Bach, Robert Schumann e Sergej Prokofiev. Questo evento sarà preceduto da un'introduzione a cura di Lorenzo Mattei.**Il Grandioso Finale**Lunedì 28 agosto, sul Sagrato della Basilica di San Nicola alle ore 21:00, il festival raggiungerà l'apice con il concerto di Roger Muraro. Questo rinomato pianista si esibirà in brani di autori leggendari come Franz Liszt, Maurice Ravel e Manuel de Falla. Sarà un'esperienza unica per gli amanti della musica classica.Il Bari Piano Festival si concluderà martedì 29 agosto, a Torre Quetta alle ore 19:00, con il tradizionale concerto al tramonto. Il pianista jazz Baptiste Trotignon sarà in scena, introdotto da Alceste Ayroldi. Seguirà un live set con il duo di techno sperimentale Crossing Avenue, garantendo un finale eclettico ed emozionante.**L'Inclusione nella Festa del Mare**Il Bari Piano Festival è stato integrato con successo nella Festa del Mare, un evento estivo di grande spessore a Bari. Questa iniziativa è stata promossa dalla Regione Puglia - Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese, sostenuta dai fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/20 - Asse VI azione 6.8. Il festival è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Bari.Per ulteriori informazioni sull'evento, è possibile visitare i seguenti siti web: - [Sito ufficiale del Bari Piano Festival](www.baripianofestival.it)- [Sito ufficiale della Festa del Mare](www.festadelmarebari.it)- [Sito ufficiale del Teatro Pubblico Pugliese](www.teatropubblicopugliese.it)Il Bari Piano Festival 2023 è stato un successo, un omaggio alla musica e all'arte che rimarrà impresso nella memoria di chi ha avuto la fortuna di partecipare.