CAVALLINO - La cultura e l'arte prendono vita a Cavallino grazie all'entusiasmante progetto "Teatri a Sud" di Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, in collaborazione con l'Università del Salento e le amministrazioni comunali di Lecce, Cavallino e San Cesario di Lecce.**Troiane, Figlie di un Dio Minore? - Un Inno alla Forza delle Donne**Nel Museo Didattico Archeologico di Cavallino, il 26 agosto alle ore 21, si terrà lo spettacolo "Troiane, figlie di un dio minore?" presentato da Gabbianella Club. Questo straordinario adattamento in lingua napoletana delle "Troiane" di Euripide, firmato da Iolanda Schioppi, offre una riflessione contemporanea sulla natura umana, l'amore, il potere, la distruzione e la lotta per la libertà. Attraverso voci di donne condannate dalla guerra di Troia, il testo ci invita a considerare la lotta contro ogni forma di dominio per la libertà individuale.**Mana Chuma Teatro: Dalle Vite Ingiuste alla Riscossa**Il 28 agosto alle ore 21, nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, la compagnia calabrese Mana Chuma Teatro presenterà lo spettacolo "Come un granello di sabbia. Giuseppe Gulotta, Storia di un innocente". Questa toccante storia segue la vita di Giuseppe Gulotta, costretto a confessare un omicidio che nasconde un oscuro mistero. L'opera esplora le vite ingiuste e sacrificate per motivi inconfessabili.**Racconti da Camera: Dibattito tra Grandi Scrittori**Il 29 agosto, sempre alle ore 21 nel Museo Didattico Archeologico di Cavallino, avremo "Racconti da Camera", un dialogo postumo tra i grandi autori Stefano D’Arrigo e Vincenzo Consolo. La compagnia Mana Chuma Teatro renderà omaggio a questi due scrittori che hanno segnato la letteratura contemporanea con la loro maestria e affinità.**Teatri a Sud: Una Settimana di Insegnamenti Filosofici**Dal 7 al 10 settembre, nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, si terrà la terza edizione della Summer School Filosofica a cura di Kaiak. Il tema "La guerra, l'ospitalità, il teatro" sarà al centro di lezioni e workshop dedicati all'arte e alla filosofia.**La Notte dei Poeti: Omaggio a Dante Alighieri**Il 7 settembre, alle ore 21, nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, si svolgerà la decima edizione de "La Notte dei Poeti". Questo evento speciale sarà completamente dedicato a Dante Alighieri e vedrà la partecipazione di vari artisti e poeti.**"Circus on Guisnes": Un'Esplorazione Multidisciplinare**Il 9 settembre, sempre nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, Astràgali Teatro presenterà "Circus on Guisnes", una performance multidisciplinare che esplora l'opera di John Cage e dello scrittore salentino Antonio Verri. Questo evento coinvolgerà attori, musicisti e artisti visivi in un'esperienza unica.**Astràgali Teatro: Una Forza Culturale e Artistica**Astràgali Teatro, con oltre trent'anni di esperienza, continua a promuovere la cultura e l'arte in Italia e all'estero. La loro dedizione all'innovazione e alla promozione delle arti li ha resi un punto di riferimento nella scena teatrale contemporanea.Questi eventi non solo intrattengono il pubblico ma offrono anche una profonda riflessione sulla società, la letteratura e l'arte. Cavallino si conferma così un luogo di incontro e crescita culturale, grazie all'impegno e alla passione di Astràgali Teatro e delle compagnie coinvolte.