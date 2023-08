Danneggiata parzialmente un’auto parcheggiata dinanzi al luogo dell'incendio. Sul posto anche unità della Polizia dello Stato e della Polizia locale che hanno provveduto a chiudere gli accessi a Corso della Carboneria dalle direzioni di Corso Mazzini e di via Tommaso Fiore.

Nella tarda mattinata di giovedì 10 agosto 2023 in Corso della Carboneria, a Bari, un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato all'interno di un ex deposito in stato di abbandono. Proseguono, mentre si va in scrittura, le operazioni di spegnimento delle fiamme - ancora attive nel rudere - da parte dei Vigili di Fuoco, due dei quali sono stati sottoposti ad un primo controllo medico dal personale del 118 per verificare un probabile principio di intossicazione.