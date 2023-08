LECCE - La Giunta comunale ha approvato il nuovo accordo di collaborazione con l’Unione Sportiva Lecce per l’organizzazione dei parcheggi sui piazzali intorno allo Stadio “Ettore Giardiniero” in occasione del campionato di calcio 2023/24. - La Giunta comunale ha approvato il nuovo accordo di collaborazione con l’Unione Sportiva Lecce per l’organizzazione dei parcheggi sui piazzali intorno allo Stadio “Ettore Giardiniero” in occasione del campionato di calcio 2023/24.





Rispetto allo scorso anno sarà consentito il libero accesso di autoveicoli e minibus Ncc in Piazzale Rozzi, nell’area Est antistante lo stadio. La decisione è frutto di valutazioni legate all’esperienza della passata stagione, nella quale l’area è risultata sottoutilizzata rispetto all’offerta dei 650 posti auto disponibili, dei quali 63 destinati ai veicoli con pass CUDE.

Su Piazzale Adamo, nell’area Ovest, l’accesso sarà consentito solo ai ciclomotori, motocicli, velocipedi e veicoli di micro-mobilità elettrica, ai pass CUDE e negli stalli numeri ai veicoli muniti di apposito pass rilasciato da U.S. Lecce con previsione di assegnazione di un numero congruo per donne in stato di gravidanza. In piazzale Adamo saranno persenti anche i mezzi di Forze di Polizia e Protezione Civile, e veicoli di servizio inerenti all’organizzazione della manifestazione sportiva.

Per chi raggiunge lo stadio utilizzando mezzi a due ruote sono a disposizione apposite aree di sosta. L’amministrazione comunale ha provveduto in questi giorni al rifacimento della segnaletica orizzontale sui due piazzali.

Già dalla partita di Coppa Italia Lecce-Como, in programma domenica 13 agosto alle ore 21, e per tutte le partite casalinghe della stagione 23/24, sarà attivo il servizio Stadio in Bus, che permette di raggiungere comodamente e velocemente lo stadio, utilizzando il trasporto pubblico locale. Il servizio sarà attivo tre ore prima dell’inizio della partita con frequenza di dieci minuti, si fermerà per l’intera durata del match per poi riprendere a fine gara.

Il biglietto del bus costerà 1 euro, potrà essere acquistato nelle rivendite autorizzate, sulle app myCicero, TicketAppy e DropTicket o a bordo dei mezzi (con sovrapprezzo di 50 cent). Anche quest’anno sarà possibile usufruire di un vantaggioso abbonamento annuale, al costo di 20 euro, acquistabile nelle rivendite o tramite app, valido su tutta la rete e sui mezzi del servizio "Stadio in bus" nelle giornate nelle quali si giocano le partite casalinghe del Campionato di calcio di Serie A e di Coppa Italia 2023/2024.

Di seguito le fermate della linea "Stadio": Libertà-Roma, P.zza Palio, Libertà-S. Elia, Libertà-Cavoti, Libertà-Pepe, Del Mare, Imperatore Adriano-Gobetti, Palazzo di Giustizia, De Pietro, Calasso, Porta Napoli, Università, Porta Rudiae, Gallipoli-Diaz, Gallipoli-Lombardia, Gallipoli-Museo, Questura, Piazza d’Italia, Otranto-Paisiello, Otranto-Orsini del Balzo, Battisti.

Per giungere in automobile allo Stadio è consigliabile utilizzare la Tangenziale Est, utilizzando le seguenti uscite: Uscite 8A "Settelacquare": l’uscita consente di raggiungere, attraversando viale della Cavalleria e Via Lodi i parcheggi di Settelacquare e di Viale Roma/Mercato Bisettimanale; uscite 7A "Stadio": sono le uscite più vicine allo Stadio, disponibili in entrambi i sensi di marcia per chi proviene da Brindisi e da Maglie/Gallipoli. Le uscite 7A conducono sulla SP 364 Lecce-San Cataldo direzione Lecce e consentono di risalire verso Viale Giovanni Paolo II e Via Scrimieri, dove è possibile parcheggiare l’automobile a bordo strada. Il parcheggio sulle rampe della Tangenziale è vietato.

Per raggiungere lo Stadio ed evitare traffico è utile parcheggiare gratuitamente nei parcheggi gratuiti di Viale Roma/Mercato Bisettimanale (situato a meno di 10 minuti a piedi dallo Stadio), di Piazza Palio (20 minuti) o Settelacquare (29 minuti a piedi dallo Stadio), con la possibilità di prendere il bus "Stadio" dalle fermate più vicine; si può parcheggiare anche su viale Giovanni Paolo II, a bordo strada, sulla corsia esterna in direzione centro città; su Via Scrimieri nel senso di marcia in uscita dalla città, per favorire il deflusso ordinato delle auto al termine della partita; da quest’anno sarà possibile parcheggiare anche in Piazzale Rozzi (650 posti auto), sotto la Tribuna Est.

"Confermiamo una organizzazione della mobilità condivisa ai tavoli tecnici in Questura che lo scorso anno ci ha garantito ai cittadini e ai tifosi che raggiungono lo Stadio alti standard di sicurezza – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – Introduciamo un piccolo correttivo nella gestione dei parcheggi con la riapertura di Piazzale Rozzi. Facciamo del nostro meglio per ridurre i disagi legati al traffico veicolare, che sono inevitabili in particolare alla conclusione delle partite, quando circa 30mila persone si muovono contemporaneamente per lasciare l’area della Stadio. Il nostro consiglio, per vivere in maniera più serena e meno stressante l’esperienza della partita, è raggiungere il Via del Mare con mezzi alternativi all’auto. Ovviamente è un consiglio rivolto in primis ai leccesi che hanno questa possibilità. Stadio in bus, i mezzi di sharing, la possibilità di parcheggiare bici e motorini in sicurezza, sono tutte misure che abbiamo introdotto per agevolare questa scelta. Abbonandosi a Stadio in bus, con soli 20 euro, si può fruire di un servizio di trasporto andata e ritorno per tutte le partite di campionato e Coppa Italia. La scorsa stagione ha visto una crescita continua di passeggeri che sono certo continuerà quest’anno, perché chi prova il servizio non lo abbandona più. E contribuisce a ridurre gli impatti di questi grandi eventi sportivi sul quartiere Stadio. Ringrazio le forze dell’ordine, la Polizia locale, la Protezione Civile e tutte le persone che lavorano per fare in modo che decine di migliaia di tifosi possano divertirsi e partecipare allo spettacolo sportivo che il nostro Lecce offrirà nelle partite in casa".