BARI - Il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria riceverà anche per questa edizione il sostegno del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia. Il finanziamento regionale è garantito a tutti i soggetti beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2022-2024. Lo ha annunciato Grazia Di Bari, consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia.La ventisettesima edizione del festival, intitolata "Overtime", si svolgerà dal 25 agosto al 24 settembre ad Andria. La Giunta Comunale di Andria ha recentemente approvato la delibera per la programmazione dell'evento, che è diventato un fiore all'occhiello per la Puglia. Il Dipartimento Cultura e Turismo in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese ha dimostrato la capacità di produrre risultati significativi per la comunità andriese attraverso il festival.Guardando al futuro, la consigliera Di Bari ha rivelato che si sta lavorando per la creazione di una Fondazione regionale. Questo progetto permetterà di definire in modo organico le attività di promozione e ricerca culturale. Il Festival Castel dei Mondi ha rappresentato negli anni un esempio di rigenerazione del territorio e della sua abilità nell'abbracciare nuove sfide culturali e di innovazione. Il festival ha contribuito alla valorizzazione dei luoghi in cui si svolge, come i beni architettonici di proprietà pubblica, creando un impatto positivo su diversi aspetti della comunità locale.