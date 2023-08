BARI - Mercoledì 9 agosto alle ore 21, nel suggestivo scenario del Parco Comunale di Loseto, prenderà il via la prima edizione di Bari Urban Lab, un festival musicale che promette di trasformare l'estate barese in un'esplosione di suoni e creatività. L'evento, organizzato dalla rinomata Coolclub in partnership con Node e altre realtà locali, è parte integrante del progetto "Le Due Bari 2023" dell'Assessorato alla cultura della città di Bari, finanziato dal Programma Operativo Complementare Metro 2014-2020 (POC), che mira a portare la cultura e lo spettacolo dal vivo nelle zone periferiche della città.La serata inaugurale vedrà le esibizioni di tre protagonisti musicali: Keevuitton, Dam e il collettivo BHC. Keevuitton, celebre cantante e producer, ci condurrà attraverso il suo viaggio musicale che ha spaziato da "Point of Review" (2015) a una serie di singoli eclettici, tra cui "OG," "Blue," e "Jhenè," dimostrando una creatività in continua evoluzione. Accompagnato dal collettivo BHC, il producer barese DAM presenterà i brani dell'ultimo album "P/EXXXXXXXXXXXX" (BHRecords), un connubio di sonorità eclettiche immerse in un'atmosfera nostalgica e suoni vintage.Ma Bari Urban Lab non si ferma qui. Domenica 13 e lunedì 14 agosto, presso Largo Albicocca, le sonorità si faranno più soft e ricercate, con serate dedicate al jazz, all'improvvisazione e alle sonorità contemporanee. La domenica sarà riservata alla pianista, compositrice e cantante catalana Clara Peya, un'anima inquieta e trascendente che crede nell'arte come mezzo di trasformazione sociale. Con undici album già all'attivo e collaborazioni con musicisti di spicco, Clara Peya incanterà il pubblico con la sua energia e creatività uniche. Il lunedì, nel cuore di Bari Vecchia, Gaetano Partipilo Boom Collective, un ensemble jazzistico di respiro internazionale, trasmetterà la fusione di stili e sonorità che lo contraddistingue.La chiusura del festival sarà il 9 settembre, all'Officina degli Esordi, con Salentrio, un trio esplosivo di musica popolare salentina. Questi talentuosi artisti propongono un repertorio variegato, dalla pizzica pizzica alle tarantelle, che cattura l'autentica essenza delle feste da ballo del sud Italia.Bari Urban Lab non si limita solo alla musica, ma offre anche opportunità di apprendimento e condivisione. Il laboratorio di Web Radio, curato da Mille Passi Insieme, e il corso di Songwriting guidato da Luce Montrone sono solo alcune delle proposte che arricchiscono il programma.Grazie all'organizzazione e alla promozione della Cooperativa CoolClub di Lecce, in collaborazione con diverse realtà locali, Bari Urban Lab si inserisce nel quadro di "Le Due Bari 2023," un'iniziativa che abbraccia la cultura, la musica e la vitalità delle periferie urbane, dimostrando come l'arte possa unire e arricchire le comunità.Per ulteriori informazioni sul programma e per restare aggiornati sull'evento, è possibile visitare il sito www.coolclub.it/bariurbanlabfestival o contattare l'indirizzo email bariurbanlab@coolclub.it.