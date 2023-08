BARI - La prima edizione di Bari Urban Lab, il festival organizzato da CoolClub in partnership con Node e altre realtà pugliesi, continua a offrire un fitto programma di eventi culturali all'interno del quadro più ampio de Le Due Bari 2023, un progetto dell'Assessorato alla cultura della città di Bari finanziato dal POC – Programma Operativo Complementare Metro 2014-2020. Il festival si estenderà fino al 13 settembre, coinvolgendo vari quartieri di Bari con una serie di concerti e laboratori gratuiti.Sabato 29 luglio (ore 21) sulla spiaggia di Torre Quetta, Bari Urban Lab presenterà il progetto solista di Federico Dragogna, chitarrista, compositore, paroliere e produttore milanese nato nel 1982. Dopo vent'anni di musica con i Ministri, band in cui ha suonato, scritto e prodotto, Dragogna ha sentito il desiderio di esprimere direttamente ciò che voleva comunicare attraverso brani che aveva custodito a lungo. Il suo album d'esordio "Dove nascere", uscito il 5 maggio 2023, offre dodici brani che si discostano dall'energia aggressiva dei Ministri, presentando un sound più morbido e confidenziale basato su arpeggi, tastiere ed effetti.L'evento comprende anche un laboratorio di Web Radio presso il Centro pastorale della Chiesa Parrocchiale San Giorgio Martire (24-26-31 luglio | 8-9 agosto - ore 17:30/19:30) curato da Mille Passi Insieme. Inoltre, Bari Urban Lab ospiterà un Corso di Songwriting (5-6-11-12-13 settembre - ore 10:00/13:00) presso l'Officina degli Esordi, guidato da Luce Montrone e curato da Node.Il programma dei concerti proseguirà martedì 8 agosto (ore 21) presso il Parco Comunale di Loseto in Via Monsignor Jolando Nuzzi con una serata incentrata sul genere levare, che includerà esibizioni di Gea, Stip Ca’ Groove e Zion Train. Mercoledì 9 agosto (ore 21) sempre a Loseto, si esibiranno il cantante e producer Keevuitton con numerosi ospiti e DAM accompagnato dal collettivo BHC.Domenica 13 e lunedì 14 agosto (ore 21) il palco in Largo Albicocca ospiterà serate dedicate al jazz, all'improvvisazione e alle sonorità contemporanee. Il programma includerà Clara Peya (domenica 13) e Gaetano Partipilo Boom Collective (lunedì 14).L'ultimo concerto del festival si terrà sabato 9 settembre (ore 21) all'Officina degli Esordi con il gruppo Salentrio, un esplosivo trio di musica popolare salentina.Organizzato dalla Cooperativa CoolClub di Lecce in partnership con Node e in collaborazione con APS Mille Passi Insieme, Officine Cantelmo, Multiservice Eco, Molly Arts, Garofano Vigneti e Cantine, Hotel Imago, Bari Urban Lab è parte integrante del progetto de "Le Due Bari 2023", con l'obiettivo di sostenere attività di spettacolo dal vivo nelle periferie del territorio comunale di Bari.Per maggiori informazioni sul programma e gli eventi del festival, è possibile visitare il sito web www.coolclub.it/bariurbanlabfestival oppure scrivere a bariurbanlab@coolclub.it. Inviato da iPhone