BARLETTA - Anche questo week-end il gruppo de La Via della Felicità di Barletta non si è fermato e ha organizzato un intervento sulla complanare di Via Trani dove i volontari hanno raccolto i molti rifiuti abbandonati e hanno innaffiato le piante e gli alberi. Raccolta rifiuti sulla complanare di Via TraniCome ben sappiamo, il terreno arido e le temperature di queste settimane non aiutano la vegetazione locale ma creano anche delle problematiche causate dai rifiuti abbandonati come la plastica, che potrebbe scaldarsi e bruciare.Da anni in città sono attivi i volontari de La Via della Felicità che si occupano di interventi di riqualificazione urbana sia nei parchi della città, sulla litoranea ma anche nelle zone periferiche. Raccolta rifiuti sulla complanare di Via TraniIgnazio Gianfrancesco, responsabile dell’iniziativa, vuole ricordare che “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può sembrare poco, ma è già qualcosa” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità, da cui prende spunto l’iniziativa.Infatti, i volontari si sono occupati anche di piantare nuovi alberi nei parchi della città.Le iniziative continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com .