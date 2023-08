La situazione urbanistica a Trinitapoli sembra essere in uno stato di caos a causa dei lavori in corso sulla pista ciclabile e sull'ampliamento della rete pluviale in Via Cappuccini. I cittadini sono costretti a guardare impotenti mentre le strade subiscono interruzioni e disagi continui.La vicenda prende avvio dalla realizzazione della pista ciclabile, i cui lavori si sono protratti oltre il previsto, lasciando la via in uno stato di incompiutezza. Nel frattempo, sono stati avviati i lavori di ampliamento della rete pluviale, con un costo complessivo di € 697.153,35. Nonostante il manifesto pubblico annunciava l'inizio dei lavori per il 19 aprile 2023, l'effettivo inizio è avvenuto solo recentemente, proprio nel pieno periodo estivo e a ridosso delle festività di ferragosto e della festa patronale.Le lamentele da parte dei cittadini e dei commercianti della zona non si sono fatte attendere. Questa via centrale, in cui si trovano numerosi locali pubblici tra bar e pizzerie, è stata interrotta dalla realizzazione dei lavori, causando disagi e rallentamenti alle attività commerciali. La situazione risulta particolarmente critica dato che molti cittadini sono ignari della tempistica e dell'entità di questi interventi, che comportano un blocco prolungato di un'importante arteria stradale.Il cantiere per l'ampliamento della rete pluviale è destinato a durare 360 giorni secondo il calendario previsto. Tuttavia, al momento, i lavori procedono a rilento o sono addirittura fermi, rendendo difficile prevedere quando la situazione potrà tornare alla normalità.La zona Cappuccini, che confina con due importanti istituti scolastici, il Liceo Staffa e l'Istituto Comprensivo, risulta particolarmente colpita da questa situazione di immobilismo. I cittadini casalini, ignari dei ritardi e dei disagi, si trovano a sostenere le spese di una situazione che sembra non avere soluzione a breve termine.