BISCEGLIE - Sarà il più giovane dei dieci componenti della rotazione e il club ha creduto nelle sue qualità senza alcuna esitazione. Simone Turin vestirà la canotta dei Lions Bisceglie per la stagione 2023-2024. La guardia milanese, classe 2004, ha compiuto l’intera trafila nel vivaio di Milanotre Basiglio, realtà che ha fornito, storicamente, giocatori di buonissima caratura: dall’Under 15 all’Under 19 Eccellenza, dalla Serie D alle ultime due annate in C Gold, Turin si è ritagliato uno spazio sempre maggiore mettendosi in evidenza.La dirigenza nerazzurra punta fortemente su di lui, anche in prospettiva: «Sono grato alla società per la fiducia che è stata riposta nei miei confronti. Mi sento molto carico in vista di quest’esperienza che sarà la mia prima lontano da casa e in una categoria importante come la Serie B nazionale. Sono pronto a mettermi al lavoro insieme ai nuovi compagni e non vedo veramente l’ora di cominciare!» ha commentato Simone Turin.L’organico nerazzurro sarà perciò composto da otto nuovi innesti (Turin, Abati Tourè, Maralossou, Cepic, Ragusa, Chessari, Saladini e Ouandie) e due confermati (Dip e Chiti), oltre a quattro atleti del settore giovanile, promossi in prima squadra, che saranno presentati a breve.